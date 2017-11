Bondscoach Wales stapt op na missen van WK: "Wensen hem het allerbeste in de toekomst"

Op het EK in Frankrijk wist Chris Coleman met Wales België uit te schakelen met een 3-1 overwinning en bereikte zijn team enigszins verrassend de halve finales. Hierin werden ze met 2-0 verslagen door de latere Europese kampioen Portugal.

Waar het Wales voor de wind ging op het EK, hadden ze het in de kwalificatiecampagnes voor het WK in Rusland toch heel wat moeilijker en wisten ze zich uiteindelijk zelfs niet te plaatsen.

Coleman houdt de eer voor zichzelf en heeft per direct besloten om op te stappen bij de Welshmen, weet Het Nieuwsblad. “We zijn heel teleurgesteld dat er een einde komt aan de periode met Chris als bondscoach. We wensen hem het allerbeste in de toekomst", aldus de Welshe voetbalfederatie.