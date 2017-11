Belgische namiddag in Engeland: double Hazard, prachtschot De Bruyne en comeback van Kompany en Benteke

Laagvlieger West Brom was een aantal maten te klein voor Chelsea (3-0). Eden Hazard was de uitblinker met goals twee en drie van het seizoen, Morata en Alonso namen de andere voor hun rekening.

De City-machine

De leider blijft ongestoord verderdoen: Manchester City won met 0-2 tegen Leicester City, de elfde overwinning in twaalf matchen. Jesus opende de score net voor de rust, en daarna besliste De Bruyne (wie anders?) de match met een prachtige knal van zijn linkervoet.

Comebacks

Nog een leuke noot: Vincent Kompany was eindelijk speelklaar en startte zelfs meteen in de basis. Bijna liep het na drie minuten echter al fout: hij verdiende eigenlijk rood voor een zware fout, maar het bleef bij geel. De verdediger kon de wedstrijd zonder problemen uitspelen.

Nog een comeback was die van Christian Benteke. Hij mocht invallen in de 75ste minuut en speelde met Crystal Palace 2-2 tegen Everton. De ploeg zal toch blij zijn dat hun goalgetter er terug bij is, want ze staan nog steeds laatste met vijf punten.

Overzicht van de Premier League: