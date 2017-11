🎥 Mertens toont zich weer ontzettend belangrijk voor Napoli, ditmaal in de rol van aangever

De Leuvenaar kwam dan wel niet tot scoren, maar met een mooie assist op de tweede treffer van Zielinski was hij wederom erg bepalend voor Napoli. Voor rust tekende Insigne al voor de openingsteffer van de wedstrijd.

De tweede goal bleek uiteindelijk erg belangrijk Napoli, want AC Milan scoorde in het slot nog tegen via Romagnoli. Door de 2-1 zege blijft de ploeg van trainer Maurizio Sarri bovenaan staan op vier punten van Juventus, dat morgen wel nog in actie komt.

Bekijk hieronder de assist van Mertens voor het tweede doelpunt van Zielinksi. Opgelet: laden van de video kan even duren.