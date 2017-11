Genieten van de Jupiler Pro League? Dat kan een extraatje opleveren

Unibet's Cash Out functie is ook beschikbaar voor al jouw pre-match voetbalweddenschappen. Wed jij graag pre-match? Dan geven we jou de kans om tot €20 aan free bets te verdienen. Plaats een pre-match weddenschap (enkelvoudig of meervoudig) op de Pro League en maak gebruik van de Cash Out functie. Alle wedstrijden van de Jupiler Pro League zijn live te bekijken op Unibet TV.