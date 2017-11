Vanhaezebrouck legt zijn keuzes uit: "Hij heeft 14 dagen goed gewerkt en heeft in de match ook bevestigd"

Vanhaezebrouck wou ook uitleggen waarom hij zoveel wijzigingen deed. "Ik wou de jongens die nog niet veel speelden en die de afgelopen twee weken hard gewerkt hebben een kans geven. Massimo Bruno heeft bijvoorbeeld heel veel gegeven en daarvoor wou ik hem belonen", aldus Vanhaezebrouck.

"En hij heeft zijn kans gegrepen en bevestigd. Als hij dan ook nog scoort, is dat een surplus, want dat vragen we eigenlijk niet van onze vleugels. Deschacht ging ik sowieso zetten, want Obradovic heeft een lange reis gehad", vertelde hij nog.

Stanciu-Hanni

Stanciu was dan weer een ander verhaal. "Hanni was de afgelopen weken niet al te gelukkig in de wedstrijden. Daarom wou ik Stanciu eens laten spelen. Dat er misverstanden waren met Stanciu? Dat was vooral onder de middenvelders. Hanni is wel gretig ingevallen en gaf een assist die ik er niet veel zie geven in België."