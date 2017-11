Van Crombrugge moest zich al 35 keer omdraaien: "Onze job wordt zwaar onderschat"

"De trainer heeft nog niet veel veranderd de afgelopen twee weken, maar de spelers begrijpen goed wat hij wil", vertelt Van Crombrugge tegen Het Laatste Nieuws.

In de spectaculaire wedstrijd tegen Sint-Truiden (4-4) op Stayen, verving Niasse Mbaye de eerste doelman nog. "Ik kan alles doen en voel me goed, dus ik ben klaar om te spelen."

Eupen is met ruime voorsprong de ploeg met het meeste aantal tegendoelpunten. 39 keer in totaal moesten de doelmannen zich omdraaien. "Makkelijk is dat niet, maar het hoort erbij. Toch vind ik dat onze job zwaar onderschat wordt. Uiteindelijk zijn keepers de enige specialisten op het veld", besluit Van Crombrugge.

Volg Eupen - Antwerp live op Voetbalkrant.com vanaf 20:00.