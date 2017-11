Twee kandidaat-kopers melden zich bij Anderlecht: bekend duo uit België en een veelbesproken Oezbeek

door Maarten Cattaert



Het duo Vandenhaute-Gheysens en Alisher Usmanov zouden geînteresseerd zijn om Anderlecht over te nemen

Foto: © photonews

RSC Anderlecht is momenteel in gesprek met twee kandidaat-kopers. Het ene duo is over heel België gekend, de andere buitenlandse koper is dan weer berucht.