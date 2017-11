Thelin wil tegen deze landen uitkomen op het WK, maar vergeet één belangrijk iets

Op vrijdag 1 december zal de loting verricht worden voor de poules in het Kremlin in Rusland. Isaac Thelin, op de bank tegen Italië en in juni wellicht bij de Zweedse selectie, heeft al een favoriete loting in gedachten. “Geef mij maar een haalbare groep: Polen, Kroatië en een derby tegen Ijsland”, zegt hij tegen Het Nieuwsblad.

De Zweed vergat klaarblijkelijk wel even dat per poule slechts twee van de vier landen Europees mogen zijn. “Ik wil gewoon een poule waarin we kans maken om door te stoten. Ik hoop dat ons dat lukt”, is zijn statement toch duidelijk.