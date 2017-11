Nagenoeg iedereen fit bij Club Brugge voor Waasland-Beveren, deze keeper wint het pleit

Het is een wederkerend thema op Jan Breydel: wie zal er de komende wedstrijd in de goal staan? Op de persconferentie liet trainer Ivan Leko uitschijnen dat hij voor Hubert zal kiezen, zoals de voorbije weken al het geval was.

Na de vreselijke blunder van Ethan Horvath in de interlandbreak met de Verenigde Staten, krijgt de Amerikaan dus niet de kans om het vertrouwen weer wat op te krikken.

Verder is iedereen, op Touba na, klaar om te spelen. De Club Brugge-trainer lijkt in de spits te opteren voor Vossen en Diaby in plaats van van Wesley en Dennis. Die laatste begon voortvarend aan het seizoen, maar de motor van de 20-jarige Nigeriaan sputterde de laatste tijd.

