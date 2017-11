Als het van Leko afhangt... "Wat een topper! Talent, infiltratie, scorend vermogen..."

We schreven het deze week al: als Waasland-Beveren in januari niets meer te winnen of te verliezen heeft, kan de Japanse sensatie verhuizen. Voor veel geld uiteraard... Ivan Leko zou het er alvast voor over hebben, willen we wedden.

"Morioka is een fantastische speler", wist hij op zijn persconferentie te zeggen. "Een echte topper met talent, infiltratievermogen, een assist in de voeten, scorend vermogen... Een hele goeie speler", liet Leko qua duidelijkheid weinig aan de verbeelding over.

Hij is één van de beste spelers van onze competitie

Maar het is zijn bestuur dat de euro's op tafel moet leggen. "Of hij komt, is niet mijn beslissing. Het is ook anders om voor Club of Anderlecht te spelen. Maar met wat hij tot nu toe liet zien, is hij wel één van de beste spelers van de competitie."

