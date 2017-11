Match vol unicums voor Legear: "Dit was mijn eerste penaltymisser ooit"

Elf doelpunten op drie matchen, dat kan niet -Jonathan Legear Deel deze quote:

"In de toekomst moeten we meer solide zijn en niet zoveel doelpunten slikken." Toen STVV terugkwam tot 3-2, kwam er duidelijk paniek bij KV Kortrijk. "Zij hebben ook maar drie of vier keer op doel getrapt en het zat drie keer binnen."

Naast die penalty was het een goeie partij van de winger. "Ik kreeg al heel wat berichten van mensen die me zeiden dat ik man van de match was, zonder die penalty. Naast die gemiste elfmeter was er nog een unicum voor Legear. Hij kreeg de aanvoerdersband na de wissel van De Petter. "Was ik ooit kapitein? (denkt na) Neen, ik denk van niet. Enkel in oefenmatchen. Dat is een teken van vertrouwen."