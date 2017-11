Clasie ziet zijn concurrenten het prima doen: "Daarom zijn we ook koploper in België"

De van Southampton gehuurde middenvelder komt momenteel niet veel aan spelen toe in Jan Breydel. Mede door aanslepende blessures, maar ook door de sterke concurrentie op het middenveld. Aan de Nederlander nu om zich in de basis te knokken.

Ondanks de weinige speelminuten tot nu toe, ziet Clasie ook dat Ivan Leko weinig reden tot wisselen heeft op het middenveld. "We hebben momenteel misschien wel het beste middenveld van de competitie. Daarom zijn we ook koploper in België", aldus de 26-jarige middenvelder aan Het Algemeen Dagblad.