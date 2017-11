Charleroi heeft alweer een topper in huis: "Twee goals voor de slachtoffers van de aarbeving" en "We gaan zijn optie lichten"

Twee doelpunten tegen Malinwa, wat zijn totaal in 14 matchen op zes goals en vier assists brengt. Rezaei is gewoon top. Door de vader van Mehdi Bayat opgemerkt en na wat tegenstrubbeling richting Charleroi gehaald. Maar dat heeft Bayat zich intussen niet beklaagd. "We gaan de optie voor twee jaar in zijn contract lichten. Een verkoop in januari? Uitgesloten!"

Rezaei bleek dan ook nog eens een sociaal bewogen jongen te zijn. "Deze twee doelpunten zijn voor de slachtoffers van de aarbevind in mijns treek. Ik ken veel mensen die er door getroffen zijn en alles verloren. Ik wou scoren voor hen vanavond", aldus de bebaarde spits. "Dit is mijn manier om mijn steun te betuigen."

Hij heeft echter nog een motivatie. "Ik wil naar het WK. Momenteel zit ik in de ruime kern, maar ik wil bij Charleroi mijn selectie afdwingen. En ik wil met deze ploeg nog verder evolueren, want er zit nog progressie in."