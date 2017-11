Beterschap in zicht voor Gentse recordaankoop: "De rest begint hem te begrijpen" & "Type Vanaken met meer scorend vermogen"

Toch gelooft Vanderhaeghe dat hij op de goeie weg is. "Sinds ik hier aankwam is hij fit geweest, dat is ook al iets", aldus de Gentse oefenmeester. "Daarvoor had hij altijd vervelende blessures."

Goals tegen NAC

Andrijasevic toonde zich in de interlandbreak. "Hij werkt hard op training, scoorde twee keer tegen NAC en ook bij de beloften pikt hij zijn doelpunten mee." Dat scorend vermogen is net wat Gent mist. "Hij staat op de juiste plaats, of komt op het juiste moment in de zestien."

"Je ziet ook dat hij sneller denkt dan de andere spelers. Hij heeft niet de pure snelheid en de dribbel, maar wel de uitvoeringssnelheid. Hij zal sneller een bal afspelen om hem daarna in een ideale positie terug te krijgen." Alleen, dan moeten die ploegmaats mee in het verhaal.