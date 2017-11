Nu ook Cercle voor de bijl in vijfde zege op rij: "Het is weer plezant werken bij Lierse"

Een zuinige thuiszege dankzij een goal van verdediger Frederik Frans volstond. "Iedereen wist dat er veel kwaliteit in onze ploeg zat en het was gewoon kwestie om het team op de rails te krijgen. Nu heeft iedereen weer vertrouwen en vindt iedereen het weer plezant om bij Lierse te werken", triomfeerde Will Still achteraf bij Proximus11.

Lierse staat na een desastreus seizoensbegin zelfs aan de leiding in de strijd om de tweede periodetitel. "Gezien de situatie van de club kunnen we niet verder kijken dan de volgende match. We moeten gewoon de voetjes op de grond houden en keihard blijven werken."

"De prioriteit is om niet bij de laatste vier te belanden en het is nu vooral zaak om de huidige flow nog een tijdje aan te houden. We kijken niet naar de andere teams, enkel naar onszelf."