Topclubs willen in januari één van de grote revelaties kopen? Haal de geldbuidel dan maar boven

Enkele weken geleden schreven we welke spelers het meest aan bod zullen komen in de transfergeruchten (lees hier meer). Daarin zagen we twee spelers in het bijzonder als de grootste revelaties:

Ryota Morioka (Waasland-Beveren)

Morioka beleeft veruit het beste seizoen van zijn carrière. De 26-jarige Japanner was in veertien wedstrijden goed voor zeven goals en acht assists, geen enkele speler draagde bij aan meer doelpunten.

Dit jaar zag de middenvelder zijn marktwaarde stijgen van 650.000 euro naar 2,5 miljoen euro (+ 385%). Bovendien mag hij zich ook opnieuw international noemen. Het zal zijn waarde alleen maar doen groeien.

De grootste geïnteresseerde: Club Brugge

Hassane Bandé (KV Mechelen)

De meest beloftevolle tiener in de Pro League? Ongetwijfeld Bandé. Het 19-jarige lichtpunt van een Malinwa in problemen is medetopschutter met acht goals in tien wedstrijden.

Anderlecht liet hem deze zomer als tester nog gaan en zal zich dat al serieus beklaagd hebben. Intussen steeg zijn transferwaarde van 100.000 euro naar 800.000 euro (+ 800%) en het ziet er niet naar uit dat er snel een einde komt aan zijn exponentiële groei.

De grootste geïnteresseerde: Anderlecht