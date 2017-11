Nicolas Lombaerts reageert na match met drie rode kaarten en komt terug op 'opstootje' met Standard-coach Sa Pinto

Het puntje stemde ook Nicolas Lombaerts tevreden. "Als je het wedstrijdverloop bekijkt, mogen we blij zijn dat we de nul hebben gehouden", doelt Lombaerts op de twee rode kaarten van Oostende. "Gelukkig kregen zij ook rood. We hadden weinig uitgespeelde kansen, daarvoor was het iets te slordig. Na die tweede rode kaart mogen we blij zijn dat we een punt uit de brand slepen."

"Dat zijn de wedstrijden waar ik van houd"

"Alleen op het einde gaven we nog een kans weg, maar we stonden verdedigend heel goed. We hebben goed standgehouden", klinkt het. Lombaerts zelf liet rechtstreekse tegenstander Orlando Sa nooit in de match komen. "Dat zijn de wedstrijden waar ik van houd. Af en toe heb je een beetje geluk nodig dat de bal niet anders gespeeld wordt, maar ik zat wel goed in de wedstrijd."

Een kwartier voor het einde waren zo wat alle spelers betrokken in een opstootje. Standard-trainer Sa Pinto liet zich gelden en kwam op het veld. Ook Lombaerts kwam zich mengen. "Dat ligt niet in mijn aard", lachte de verdediger. "Ik dacht: 'ik zal zorgen dat het hier nog wat langer duurt'. Ik zag die trainer op het veld staan. Ik heb niks tegen hem, verre van. Maar ik dacht nog even wat seconden te winnen", besloot de ervaren Lombaerts.