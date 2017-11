Sá Pinto bijt van zich af: "Degenen die zeggen dat ik nog te veel speler ben in mijn hoofd, vertellen onzin"

door Maarten Cattaert



Standard-trainer Sá Pinto is er nog steeds van overtuigd dat hij de juiste man op de juiste plaats is

Het had er lange tijd alle schijn van dat Sá Pinto een van de vele trainers zou zijn die in de Jupiler Pro League bedankt werden voor bewezen diensten. Maar kijk, de Portugese coach is nog steeds trainer van Standard.