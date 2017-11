Vadis weldra weg in Griekenland? "Het is nog te vroeg om drastische beslissingen te nemen"

Dat komt allemaal nadat er ingebroken werd bij zijn woonst in Athene. De speler is daar nog steeds van aangedaan. "Mocht ik hier alleen zijn geweest, dan had ik kunnen verhuizen, maar ik heb een gezin. Ik wil dat ze zich hier goed voelen", vertelt hij tegen Het Nieuwsblad.

"Ik kan niet naar een wedstrijd vertrekken en optimaal presteren met in mijn achterhoofd de gedachte dat ze zich niet goed voelen. Mijn vrouw wil binnenkort naar België gaan. Als ze na een tijdje terug wil keren, geen probleem. Maar als ze dat niet wil omdat ze zich hier niet meer veilig kan voelen, moeten we een oplossing zoeken.

Ik wacht momenteel nog even af. Het is te vroeg om nu al drastische beslissingen te nemen." Sluit de Belgische middenvelder een terugkeer naar de Jupiler Pro League dan niet uit? "Terugkeren kan, maar het is niet mijn eerste ambitie", besluit Vadis.