Vanderhaeghe kon ook naar andere club: "Na mijn ontslag veruit de meest concrete aanbieding uit eerste klasse"

Yves Vanderhaeghe heeft na zijn ontslag bij KV Oostende niet lang moeten wachten op een andere job en werd voorgesteld als de nieuwe trainer van AA Gent. De coach had evenwel bij een andere club kunnen zitten, zo verklaarde Vanderhaeghe tegenover Het Laatste Nieuws.

"Anderlecht was in die eerste week na mijn ontslag veruit de meest concrete aanbieding uit eerste Klasse. Hein is op woensdag voorgesteld in Anderlecht, en op maandag had men mij een voorstel gedaan om T2 te worden", sprak de AA Gent trainer over de interesse van Anderlecht.

Standard

Anderlecht bleek echter niet de enige club te zijn die wat zag in de komst van Vanderhaeghe, want ook Standard polste bij de trainer. "Ik had een verkennend gesprek met Standard, maar er is nooit gepraat over cijfers of contract", aldus Vanderhaeghe nog.