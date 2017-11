Nu al druk op Beerschot-Wilrijk en OH Leuven: "Kijk naar Antwerp of Roeselare, maar ze zouden zeker een aanwinst zijn voor 1A"

Gilles De Bilde was in Stadion na de eerste periode vol lof voor Beerschot-Wilrijk: "Een traditieclub erbij in eerste klasse zou goed zijn. En een derby tegen Antwerp in 1A, dat is iets om naar uit te kijken. Ze hebben al vier promoties op een rij gerealiseerd, dat is echt niet slecht."

Toch beseft de analist dat de club er nog niet is: "Let op. Antwerp stond er twee jaar geleden ook dichtbij, vorig seizoen had Roeselare ook die eerste periode gewonnen. Beerschot-Wilrijk is er dus zeker nog niet, Maar ze zouden wel een aanwinst zijn voor 1A, met die geweldige aanhang, zowel thuis als uit met duizenden mensen."

Dan moet de eerste thuiswedstrijd van de tweede periode er wel meteen op zijn. Tegen OH Leuven - dat er in de eerste periode dichtbij kwam - is een thuisnederlaag uit den boze. Zeker na de 4-0 in Jan Breydel vorige week. Maar ook Leuven wil niet zoals in periode 1 met een achterstand aan de competitie beginnen, dus ook zij willen geen nederlaag (en 1 op 6).

Beerschot-Wilrijk recupereert Fessou Placca en Denis Prychynenko, voor onder meer Tom Pietermaat en Mo Messoudi komt de match tegen OHL nog te vroeg. Bij de Leuvenaars is Persoons geelgeschorst, Diedhiou, Fabre en Le Postollec zijn out.

