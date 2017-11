Blijft Vermaelen of trekt hij de deuren van Camp Nou beter achter zich dicht deze winter? Waarom dat laatste de beste beslissing zou zijn

Bij zijn club Barcelona komt hij immers nauwelijks aan de bak. In la Liga speelde hij nog geen minuut. Nadat de Catalaanse club in de zomer nog het been stijf hield toen enkele Engelse ploegen en Anderlecht nadrukkelijk interesse toonden, leek het bestuur geleidelijk aan zijn kar te keren.

Al lijkt de blessure van Mascherano nu roet in het eten te kunnen gooien. De Argentijn blesseerde zich dinsdag in de oefeninterland tegen Nigeria. Geschat wordt dat de verdediger een maand uit de roulatie zal zijn. Dit kan een mogelijke transfer in de winter hypothekeren voor Vermaelen.

Wel degelijk meer speelkansen?

Verschillende media gaan er nu van uit dat de verdediger meer speelminuten zal verzamelen, maar daar mogen we niet zozeer prat op gaan. De spoeling mag dan wel niet dik zijn achterin bij Barça, toch lijkt de kans groot dat coach Valverde tegen Leganés net als tegen Sevilla de voorkeur geeft aan Piqué en Umtiti in het hart van de defensie.

Beide spelers staan wel op een kaart van schorsing, wat dan weer wél perspectieven biedt voor de Belgische linksvoetige centrale verdediger de komende weken.

Dat een blessurevrije Vermaelen er weldra bij zal zijn op het WK, hoeft geen betoog. Mexico en Japan legden enkele pijnpunten bloot. Bij het uitvallen van enkele sterkhouders is de Belgische verdediging echt wel onze achilleshiel gebleken, aangezien de alternatieven niet kunnen brengen wat van hen verwacht wordt.

Will he be back, the Verminator?

Daarom is een Vermaelen met matchritme in de benen van levensbelang, zodat we in Rusland toch al wat beter op beide oren kunnen slapen. Een definitief vertrek uit Camp Nou lijkt daarom de beste optie. Een club uit Engeland maakt wellicht meer kans dan Anderlecht om de Belg in te lijven.

Over het kanaal kennen ze Vermaelen nog als the Verminator van in zijn beste periode bij Arsenal. Wat zou het mooi zijn als hij dat niveau van weleer terugvindt en we zijn oude bijnaam vanonder het stof kunnen halen!

