Westerlo-voorzitter grijpt in na rel tussen spelers en fans, en pakt uit met een opvallende actie

Verdediger Daniel Christensen ging nadien verhaal halen bij de aanhang, een actie die niet in dank werd afgenomen. De spanning was en is ook nu nog voelbaar in de anders zo stille Kempen. Niet verwonderlijk, want de laatste competitiezege dateert van 30 september. Nadien boekten de Kemphanen een magere 2 op 21, waardoor ze slechts 2 punten meer tellen dan rode lantaarn Tubeke.

Westerlo-voorzitter Herman Wynants hoopt dat het tij snel keert. De sterke man betaalt nu zelf de verplaatsing van de fans naar Roeselare. De club uit 1B hoopt op die manier de fans opnieuw te verzoenen met de spelers. Roeselare en Westerlo staan zaterdag om 17 uur tegenover elkaar.

Volg Roeselare - Westerlo nu live op Voetbalkrant.com.