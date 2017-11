Vanderhaeghe komt terug op vertrek bij KV Oostende: "Als je tien wedstrijden krijgt en al na zeven wedstrijden het woord gebroken wordt..."

Het gerucht ging dat Vanderhaeghe bij zijn vertrek een enorme som geld meekreeg van voorzitter Marc Coucke. "Ik had net voor drie jaar bijgetekend bij Oostende. Wat ik in die periode had kunnen verdienen, wordt met de ontslagvergoeding die ik kreeg lang niet gecompenseerd, hoor", aldus de trainer in Het Laatste Nieuws.

Zelf vond de oefenmeester zijn ontslag bij de toen laatste in de stand niet terecht. "Als in interviews gezegd wordt dat de trainer tien wedstrijden krijgt om het tij te keren en al bij zeven wedstrijden dat woord gebroken wordt... Mogelijk is het een paniekbeslissing geweest van de voorzitter. Dat kan ja", besluit de huidige Gent-coach.