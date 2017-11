Schatrijke Rus reageert op overnameplannen Anderlecht: "Verschillende aanbiedingen, waaronder RSCA"

door Johan Walckiers

door

Alisher Usmanov bevestigt dat hij een voorstel op zak heeft om Anderlecht over te nemen

Dit weekend kwamen de eerste geruchten over een mogelijke overname van Anderlecht. Eén van de kandidaten is de Russische miljardair Alisher Umanov. Die heeft nu via een pr-bureau een reactie gegeven op die verhalen.