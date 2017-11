Beerschot-Wilrijk analyseert tweede nederlaag op rij: "We kenden sterke punten OH Leuven, maar ..."

Tegen OH Leuven zag coach Marc Brys wel al een beter Beerschot-Wilrijk in vergelijking met de eerste partij van de tweede periode. "Voor de rust was het voetbal niet even goed, al kregen we ook toen nog wat kansen."

"Maar na de pauze was er meer tempo, meer rotatie, meer beweging en we vonden steevast de vrije man. We hebben niet minder dan zes grote kansen kunnen uitspelen. Een bal op de paal, een keertje een speler van Leuven die in de weg stond, ... We hadden meer kunnen krijgen."