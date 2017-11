Medelijden in 1B: "Ik voel mee met mijn collega"

Van Wijk zag ook dat Roeselare met veel geluk won. "Ik voel mee met m'n collega", vertelde hij aan Proximus11. "Westerlo had hier met twee, drie goals kunnen voorkomen en had dus ook kunnen winnen. Maar uiteraard ben ik wel blij met de zege."

Natuurlijk kreeg ook zijn eigen ploeg lof. "De jongens hebben de kop ervoor gelegd in de tweede helft, maar we moeten wel beter leren voetballen. We hebben de kwaliteiten om mooier voetbal te spelen en dat moeten we blijven proberen."