Trainer Nainggolan: "Ze noemen hem een ninja, maar hij is eigenlijk meer een superheld"

Met een typische Nainggolan-goal -even drijven met de bal, opkijken en met een lage schuiver in de hoek de keeper het nakijken geven - had de Belg een grote aandeel in de overwinning van AS Roma tegen grote rivaal Lazio Roma.

Dat de miiddenvelder überhaupt kon meedoen in de Romeinse derby, is een klein mirakel. "Nainggolan had echt last van zijn lies, maar door zijn ongelooflijke wilskracht kon hij toch spelen. Ze noemen hem een ninja, maar hij is eigenlijk meer een superheld", aldus trainer Di Francesco.

Ook van ploegmaat Diego Perotti niets dan lof en ongeloof voor de sterke prestatie van zijn ploegmaat. "Ik weet niet waar zijn lichaam van gemaakt, maar elke keer als hij geblesseerd is, raakt hij enorm snel weer fit. Ik denk dat het tijd wordt om enkele wetenschappelijke tests op hem uit te voeren, want hij kan onmogelijk een mens zijn!"