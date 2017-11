Sterktes van 'Phil' Clement onder de loep: "Zeer begaan" en "Groot potentieel als trainer"

De trainer kennende zal hij er extra op gebrand zijn een goede prestatie neer te zetten. Algemeen manager bij Club Brugge Vincent Mannaert deelt die mening: “Het weerzien zal hartelijk zijn, maar Phil zal er alles aan doen om hier iets te pakken. Daar ben ik zeker van."

Het Nieuwsblad liet verschillende ex-ploegmaats en anderen aan het woord die met Clement samenwerkten. Zo deelde Gert Verheyen van 1999 tot 2006 met hem de Brugse kleedkamer. ”In tegenstelling tot wat vele denken was Phil zeker geen stille leider. Hij liet zijn stem horen. Hij praatte veel en was een echte motivator."

Gebrek aan charisma? Zeker niet

Ook op training was hij steeds erg aanwezig. Ik heb nooit begrepen waarom van hem werd gezegd dat het hem aan charisma zou ontbreken of dat hij te braaf zou zijn. Hij was zeer begaan met iedereen. Hij kon ook best discussiëren, maar er bleef nooit iets hangen."

De 22-jarige winger Tuur Dierckx voetbalde onder Clement bij de beloften en het eerste elftal van Club Brugge en op zijn aandringen trok hij van Royal Antwerp naar Waasland-Beveren. “Hij onderscheidt zich als coach van anderen omdat hij minder zijn wil oplegt en zijn spelers meer vrijheid geeft. Als ploeg en op individueel vlak."

Zelfde werkwijze als vroeger

"Hij gaat vooral uit van de sterktes van de speler. Hij werkt nu precies hetzelfde als destijds bij de beloften, toen het resultaat nog minder belangrijk was. Hij geeft vertrouwen op een rustige manier en spreekt met iedereen. Als je naast de ploeg viel suste hij en gaf hij je aandacht. Dat deed hij als T2 en doet hij nu nog evenveel als T1.”

Kris Van Der Haeghen, docent van Clement tijdens diens Pro Licence-opleiding, ziet Clement tot slot als een harde werker. “Hij heeft de gave om als analyticus uit alle informatie een eigen manier van werken te ontwikkelen.

Daarnaast heeft hij ook nog empathie en emotionele intelligentie in zich. Ik denk dat hij een groot potentieel heeft als trainer”, klinkt het lovend.

Volg Club Brugge - Waasland-Beveren live op Voetbalkrant.com vanaf 18:00.