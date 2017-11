Hanni of Stanciu? Of allebei? "Ik wil zoveel mogelijk goeie spelers op het veld"

In het systeem dat Hein Vanhaezebrouck momenteel hanteert, antwoorden we volmondig 'nee' op die vraag. Er is slechts plaats voor één aanvallende middenvelder, want Trebel en Kums moeten daarachter voor de aansluiting zorgen.

Hanni kreeg zaterdagavond ook die vraag voorgelegd en antwoordde diplomatisch. Maar de twijfel sprak toch uit zijn lichaamstaal. "Nico is een heel goeie speler, een man die met de bal overweg kan. Hij wil ook die laatste pass geven en beslissend zijn."

Geen probleem

Maar laat nu net dat niet lukken bij Stanciu... "Of we samen kunnen spelen? Dat deden we begin vorig seizoen ook. Soms hebben we goeie combinaties kunnen doen, maar het was het begin, dus zaten er ook nog fouten in het samenspel. Maar hoe meer goeie spelers op het veld, hoe makkelijker ik ze kan kan vinden. Dus voor mij is er geen probleem."