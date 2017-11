Het gaat plots hard voor Mile Svilar: pas weg bij Anderlecht en Engelse grootmacht heeft hem al in het vizier

In de heenmatch flaterde Svilar, waardoor zijn ploeg Benfica met het kleinste verschil verloor. Ook in de return was de goalie ongelukkig. Toch liet hij ook zijn talent zien.

Dat laatste viel Man United op. Volgens Metro zien The Mancunians in Svilar een optie voor de toekomst. Eerder werd al duidelijk dat coach José Mourinho gecharmeerd is door onze landgenoot.

Benfica lijkt zijn talent echter niet zomaar te laten gaan. De Portugese topclub zou al een bod hebben geweigerd dat vier keer hoger lag dan de prijs die het zelf betaalde aan Anderlecht.