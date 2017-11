Ex-Antwerpcoach nog steeds aangedaan na uitlekken uitspraken: "Ik stond ineens te boek als een crimineel"

Journalisten van de Engelse krant the Daily Telegraph slaagden erin om enkele straffe uitspraken te ontlokken bij Hasselbaink. Zo zou de Nederlandse coach gezegd hebben bereid te zijn om transferregels te schenden. Die uitspraken werden uiteindelijk vastgelegd met een verborgen camera.

Het schandaal werd breed uitgesmeerd in de pers. Hetzelfde gebeurde bij Sam Allardyce, wiens uitspraken uiteindelijk zijn job als bondscoach van Engeland kostten. "Mijn wereld stortte in één klap in. Ik stond ineens te boek als een crimineel. Het was een heel moeilijke tijd", geeft Hasselbank in NRC Handelsblad aan geraakt te zijn.

"Ik wacht nog steeds op de volledige opname en de transcriptie van de gesprekken. Die weigert The Telegraph me te geven. Ook op mails reageren ze niet. Hasselbaink werd door zijn toenmalige club QPR gesteund, maar werd desondanks anderhalve maand later de laan uitgestuurd na tegenvallende resultaten.

Momenteel is de Nederlandse coach met Surinaamse roots aan de slag bij het Engelse Northampton Town.