Jonathan Legear heeft een voorbeeld in de Belgische competitie rondlopen

Legear lijkt bij Sint-Truiden eindelijk een club gevonden te hebben waar hij perfect kan geduien. En hij wil er nog jaren blijven. "Ik ben nog maar 30 et ik denk absoluut nog niet aan mijn pensioen", zegt hij HBvL.

Wat Buffel betekent voor Genk, kan ik voor STVV betekenen

"Ik tekende hier een contract voor drie seizoenen, maar zie mezelf nog vijf jaar doorgaan. Thomas Buffel is in zekere zin een voorbeeld voor me. Wat hij vandaag nog voor Genk betekent, wil ik op mijn 35ste ook nog kunnen, maar dan voor STVV."