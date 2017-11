Mannaert legt uit waarom Clement in de bezoekende dug-out zit en niet in die van Club Brugge

Na een jaartje bij de beloften van Club Brugge in 2011-2012, was Philippe Clement de voorbije vijf jaar T2 bij blauw-zwart. Na het ontslag van Georges Leekens werd hij even hoofdcoach ad-interim, maar pas sinds deze zomer heeft hij een 'echte' kans als T1 gekregen.

Weerzien zal hartelijk zijn, maar ...

Niet bij Club Brugge, maar wel bij Waasland-Beveren. "We hadden intern besloten iemand aan te stellen mét ervaring als hoofdcoach", aldus Vincent Mannaert daarover nu in Het Nieuwsblad. "Toen andere ploegen hem polsten, vroeg hij duidelijkheid."

"We hebben die snel gegeven. Philippe bewijst nu bij Waasland-Beveren dat hij het niet alleen in zich heeft, maar ook kan overbrengen. We hebben nog geregeld contact, het weerzien zal hartelijk zijn. Maar hem kennende zal hij er alles aan doen om hier iets te komen rapen."

Volg Club Brugge - Waasland-Beveren live op Voetbalkrant.com vanaf 18:00.