Gemiste kans voor Moeskroen: "We verdienden beter voor de match die we speelden"

Rednic zag Olinga en Govea missen bij een uitstekende kans één tegen één met Boeckx. "Voor de match die we speelden, verdienden we beter. Bij 0-0 konden we twee keer scoren, maar dat vergaten we te doen", aldus Rednic.

"Na de 0-1 zijn we terug in de match gekomen in de tweede helft. Tegen een ploeg als Anderlecht moet je alleen die paar kansen afwerken. Het is jammer, want de ploeg heeft goed gewerkt een een goede mentaliteit getoond."

Toch is Moeskroen helemaal weggezakt na een schitterende start. "Zeven matchen zonder zege is lang. We spelen goed, we trekken ons niet terug. Maar misschien maken we te veel het spel. Daar moeten we misschien eens over nadenken."