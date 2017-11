Mooie vergelijking: "De Bruyne is de Ronnie O'Sullivan van het voetbal"

Heeft De Bruyne wel een mindere voet? Je kan het je afvragen als je de beelden van gisteren bekijkt. Zo een knal, daar kunnen er veel van dromen met hun sterkste voet. BBC-analist Martin Keown had er alvast een goeie vergelijking voor.

"Ronnie O'Sullivan, dat is een genie in het snooker. Die kan kiezen met welke hand hij speelt. De Bruyne is hetzelfde met zijn voeten", aldus de voormalige verdediger van onder meer Arsenal.