🎥 Beruchte viering van Lyon-speler Fekir zorgt voor navolging bij de fans

Fekir trok na zijn doelpunt zijn shirt uit en toonde het Messi-gewijs aan de fans, tot grote woede van de Saint-Etienne-supporters, die het provocerende gebaar niet konden smaken.

Om de stadsrivaal nog wat meer te treiteren, imiteerden de Lyon-fans Fekirs viering in het eigen Parc Olympique Lyonnais. Dat leverde indrukwekkende beelden op.

Nabil Fekir's celebration sparked a FURIOUS pitch invasion vs St. Etienne last time out



Today, vs Montpellier, Lyon fans have paid tribute pic.twitter.com/ux3l61htow