"Nainggolan is een superheld!" en "Ik vraag me af of hij wel een mens is"

door Johan Walckiers

Radja Nainggolan werd door zijn coach en ploegmaats geloofd na de zege tegen Lazio

Radja Nainggolan, het blijft een fenomeen. Acht dagen geleden werd hij door de medische staf van de Rode Duivels naar huis gestuurd met een scheurtje in de liesstreek. Gisteren bezorgde hij AS Roma de zege in de stadsderby met Lazio.