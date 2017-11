Standard kwam niet tot scoren tegen 9 spelers: "Oostende verdiende zelfs geen punt"

Drie rode kaarten, één voor Standard en twee voor Oostende, maar een wedstrijd van een erg bedenkelijk niveau zaterdagavond op Sclessin. Meer rode kaarten dan noemenswaardige kansen. En dus was 0-0 misschien een logische uitslag. Al was de Luikse oefenmeester niet akkoord met die mening. "Oostende is niet naar hier gekomen om kansen te creëren", opende Sa Pinto de persconferentie.

"We hebben er alles aan gedaan om te scoren en te winnen, maar het laatste puzzelstukje ontbrak telkens. Er was misschien wat nervositeit bij mijn spelers, want bij winst stonden we in de top zes", aldus de Portugees.

'Nooit gevaarlijk'

William Dutoit, het sluitstuk bij Oostende, kreeg nochtans amper werk op te knappen. Enkel op een poging van Mpoku onderscheidde hij zich. De kopbal van Ndongala in de slotminuten ging over.

"Oostende verdiende zelfs geen punt", vervolgde Sa Pinto. "Ze waren nooit gevaarlijk. Behalve op enkele corners misschien, maar dat wisten we op voorhand. Maar dit is voetbal en voetbal is soms oneerlijk."