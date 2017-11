Gaat Wilmots dan nu als clubcoach in Duitsland aan de slag? "Ik had er twee clubs kunnen trainen"

In Duitsland kennen ze de Belgische coach nog goed van in zijn periode als speler van Schalke 04, waar hij de bijnaam Das Kampfschwein toegewezen kreeg. Wilmots kon na zijn ontslag bij de Rode Duivels ook in de Bundesliga aan de slag, zegt hij in Het Nieuwsblad.

Velen keken dan ook raar op toen hij besloot om bij de nationale ploeg van Ivoorkust aan de slag te gaan. “Als ik in Duitsland trainer had willen zijn, dan was ik dat heus wel geweest, hoor. De mensen hoeven niet in mijn plaats te denken. De Bundesliga is een voorbeeld voor mij op vlak van structuur, de visie en manier van werken."

Tot slot verklapt de trainer nog welke clubs aan zijn mouw trokken: “Ik had Kaiserslautern (nu actief in de Duitse tweede klasse) en mijn ex-ploeg Schalke 04 kunnen trainen.” Misschien kiest hij nu wél resoluut voor een club?