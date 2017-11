Hanni haalt zijn gram na bankzittersstatuut: "Ik wil alle matchen spelen"

Toegegeven, we begrijpen de keuze van Vanhaezebrouck wel. Hanni was de afgelopen weken niet op niveau en Stanciu vroeg om een eerlijke kans. Maar de manier waarop Hanni reageerde, was er wel één van klasse. "Een assist zoals er weinigen kunnen geven in België", loofde Hein zijn spelmaker.

Ik heb getoond dat ik ook als bankzitter klaar ben

Dat Hanni niet blij was met zijn bankzittersstatuut was duidelijk. "Mijn competitieve kant wou de coach laten zien dat ik alle wedstrijden wil spelen", zei Hanni met de blik op oneindig. "Je moet de keuzes van de coach aanvaarden. We hebben een redelijk grote kern en soms geeft hij vertrouwen aan andere spelers. Maar je moet altijd klaar zijn als er dan beroep op je wordt gedaan. En dat heb ik getoond!"

Zijn assist was inderdaad zowel mooi als beslissend. "Ik mag die creatieve kant van mijn spel niet verliezen. Ik wil altijd beslissend zijn, dat maakt deel uit van mijn sterktes. En dat moet ik in dienst van de ploeg stellen."