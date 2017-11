Vreven slaat mea culpe na 0-8 pandoering tegen Ajax: "Ik ben hier verantwoordelijk voor"

Vreven reageerde geslagen na de wedstrijd, maar weigerde zijn eigen spelers af te breken. "Het zou raar zijn mocht ik hier zeggen dat ik mijn ploeg goed heb voorbereid. Ik ben hier verantwoordelijk voor, want ik ben de trainer", geeft hij toe.

"Tegen topploegen in Nederland hebben we alleen kans al we met passie en veel strijd spelen. Geen van beide heb ik gezien, maar nogmaals: daar ben ik verantwoordelijk voor. We hebben het in uitduels een paar keer goed gedaan, maar tegen een goed Ajax leek het nu nergens op", besluit de Belgische trainer