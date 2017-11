Penaltyheld Kaminski: "Je kan nog zo vaak gaan eten met het team, winnen is de beste teambuilding"

Dat achteruitlopen is ons probleem -Thomas KaminskiDeel deze quote:

"Dat is een beetje ons probleem, we liepen opnieuw te veel achteruit, maar we moeten vooral de overwinning onthouden. Winnen is de beste teambuilding. Je kan nog zo vaak je wil gaan eten met de groep of dingen in elkaar steken, dit blijft de beste manier."

Het was meteen de eerste overwinning in de eerste wedstrijd onder nieuwbakken coach De Boeck. "De coach zei dat het een mooie overwinning was, alleen dat we in die laatste tien minuten nooit zo ver achteruit mogen."