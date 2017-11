Noodlijdend Tubeke veegt de nul weg en laat Westerlo en Beerschot Wilrijk achter

door Diederik Geypen

Tubeke pakt belangrijk punt

In 1B stond zondagmiddag nog één duel van speeldag 2 in de terugronde op het menu. Union Saint-Gilloise kreeg op de Heizel het noodlijdende Tubeke over de vloer.