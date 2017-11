Pogba blij voor maatje Romelu: "Hij is de beste spits in de Premier League"

Ondanks een achterstand van acht punten op Manchester City, blijft Pogba geloven in de titel. "Het seizoen is nog heel lang. Als ik niet zou geloven dat we nog kampioen kunnen worden, zou ik beter stoppen met spelen. We blijven vechten", zegt hij tegen de BBC.

De Fransman was ook blij met de goal van zijn maatje Romelu Lukaku, die voor het eerst sinds 30 september nog eens het net wist te vinden in de Premier League. "Ik keer terug en Romelu scoort weer", lacht Pogba.

"Ik ben blij voor hem. Hij is de beste spits in de Premier League. We kennen zijn kwaliteiten. Over hem hoeven we ons zeker geen zorgen te maken"