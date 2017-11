Custovic nodigt uit: "Roberto Martinez is welkom op Oostende"

door Johan Walckiers

door

Adnan Custovic wil Roberto Martinez wel eens verwelkomen in Oostende

Foto: © photonews

Iedereen had de mond vol over de prestatie van Nicolas Lombaerts tegen Standard. Net zoals we vorige week al schreven, gaan er nu steeds meer stemmen op dat Roberto Martinez hem toch nog eens zou moeten overwegen.