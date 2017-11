Anderlecht reageert: "De aanstelling van Ferrera dient om jongeren zo goed mogelijk op te leiden"

"Ten gevolge van enkele berichten in de media wil de club benadrukken dat de aanstelling van Emilio Ferrera als hoofdcoach van de U21 geenszins ingegeven is door het ‘ongenoegen van jonge talenten en hun omgeving t.o.v. de heer Ferrera.’ Integendeel."

"Zo hebben Albert Sambi Lokonga, Alexis Saelemaekers, Sebastiaan Bornauw et Sieben Dewaele, stuk voor stuk beloftevolle jonge spelers, heel bewust gekozen om hun opleiding bij RSC Anderlecht verder te zetten zoals ook Romelu Lukaku, Davy Roef, Dennis Praet, Youri Tielemans, Leander Dendoncker en vele anderen hen voorgegaan zijn."

Strategie

"Vorige zondag werden jonge talenten van de U21, Kobe Cools en Abdoul Karim Dante, overigens mee opgenomen in de wedstrijdkern van het A-team voor de uitwedstrijd in Moeskroen. De aanstelling van Emilio Ferrera kadert in een specifieke strategie om jonge spelers zo goed mogelijk op te leiden om ze zo snel mogelijk naar de A-kern te kunnen laten doorstromen."