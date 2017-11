Gestrafte Dortmund-ster terug in de gratie bij zijn coach: "We rekenen op hem"

Borussia Dortmund moet het dinsdag opnemen tegen Tottenham in de Champions League. Een overwinning is broodnodig voor Dortmund wil het nog kans maken om door te stoten. De ploeg uit Duitsland staat momenteel derde in groep H en heeft hun lot niet meer in eigen handen.

Terugkeer Aubameyang

Voor het duel van afgelopen weekend tegen Stuttgart, die met 2-1 werd verloren, was de spits nog wegens disciplinaire redenen geschorst. Dit was al de derde nederlaag op rij voor Dortmund in de Bundesliga.

Tegen Tottenham is de Gabonees er echter wel terug bij en krijgt hij een nieuwe kans van trainer Bosz. "Hij heeft vrijdag en zaterdag goed getraind, we rekenen op hem", vertelde technisch directeur Michael Zorc aan het Duitse sportmagazine Kicker.

