Degradant in de Serie A lijkt nu al gekend: nieuwe nederlaag, negatief record en nul punten, ondanks goal ex-Anderlechtspeler

door Maarten Cattaert



Benevento Calcio staat troosteloos laatste in de Serie A met nul punten in dertien wedstrijden

De promovendus in de Serie A Benevento Calcio heeft nog niet veel plezier beleefd dit seizoen. Tegen Sassuolo leek het team lange tijd op weg naar zijn eerste (!) punt in dertien wedstrijden, maar in de 94e minuut kreeg het alsnog een ijskoude douche.