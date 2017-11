Chevalier kon ploegmaat wel voor het hoofd slaan: "Sébastien zei dat het binnen was"

“Dit doet echt deugd, ik schrok toen ik zag dat we al drie maanden niet meer gewonnen hadden (de laatste overwinning kwam tegen Eupen in augustus)”, aldus man van de match Chevalier na de 3-2 zege van Kortrijk tegen STVV.

Bijna had KVK het zelfs nog weggegeven. “Het eindsignaal was een grote opluchting, zeker na die slotfase. We zaten even opnieuw met de voorbije wedstrijden in het hoofd.” In geen tijd ging het, met Chevalier op de bank, van 3-0 naar 3-2.

Het eindsignaal was een opluchting -Teddy Chevalier

“Toen ik eraf ging zei Sébastien (Bruzzese, nvdr.): 'maak je geen zorgen, het is gedaan. Er staan nog maar tien minuten op de klok.' Ik was er toch niet gerust in en kreeg gelijk. Maar we moeten vooral het goeie spel, onze doelpunten en de drie punten onthouden.”